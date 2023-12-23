Haberler Süper Lig Yüksel Yıldırım: Samsunspor ligde kalacaktır

Yüksel Yıldırım: Samsunspor ligde kalacaktır

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı kulübün transfer yasağına rağmen kümede kalacağını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 14:47
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Yüksel Yıldırım: Samsunspor ligde kalacaktır

FIFA tarafından iki dönem transfer yasağı getirilen Samsunspor'un cezası, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 'kış ve yaz' transfer dönemleri dahil olmak üzere onandı. Bu süreçte transfer yapamayacak olan Karadeniz temsilcisinde Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, takımın kümede kalacağına inandığını ifade etti.

"SAMSUNSPOR LİGDE KALACAKTIR"

"Biz bize yeteriz ve birlikte başaracağız Samsun" etiketiyle paylaşım yapan Başkan Yıldırım, "Bugün bir kez daha gördük ki; İçimizdeki İrlandalılar nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Samsunspor, bu Şehr-i Samsun halkının inancı ve tek yürek desteği ile ayakta ve ligde kalacaktır. İnananların hikayesi mutlu biter" dedi.

Başkan Yıldırım'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, birçok taraftar alınan cezadan dolayı yönetime ağır eleştirilerde bulundu, bazı taraftarlar da destek mesajı verdi.

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