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Kulüpler Birliği toplantısından kenetlenme çağrısı

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’la TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de katıldığı toplantıda, son dönemde yaşanan krizler çözüldü. Birlik Başkanı Ali Koç, “Futbolun temel sorunlarını çözebileceğimize dair bir toplantı sonucu aldık dersek çok abartmış olmayız” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Kulüpler Birliği toplantısından kenetlenme çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı tarihi Kulüpler Birliği toplantısında kenetlenme çağrısı yapıldı. Riva'daki TFF Milli Takımlar Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Bakan Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de hazır bulundu. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın yanı sıra diğer kulüp başkanları katıldı.

BAKAN BAK: SIK SIK BİR ARAYA GELECEĞİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Osman Aşkın Bak, toplantıyı değerlendirerek birlik mesajı verdi: Güzel ve değerli bir toplantı oldu. Tüm sporunun ve futbolunun sorunlarına dair geniş kapsamlı bir toplantı oldu. TFF ve Kulüpler Birliği'ni bir araya getirdik. Kıymetli görüşler ortaya koyuldu. Son haftalarda yaşadığımız sorunlar, omuz omuza verip buradan güçlü bir şekilde çıkmamız gerektiğini gösterdi. Bizim halkımız futbolu seviyor. Bu sorunları konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz. Yasal bazı talepler var, ekonomik bazı talepler var. Hepsini değerlendireceğiz. Paydaşlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Biz bir aradayız, birlikteyiz.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, krizleri çözdüklerini ve çözmeye devam edeceklerini vurguladı: Çok güzel bir toplantı oldu. Biz büyük bir aileyiz. Bu değerli ailenin tüm paydaşlarının birbirleriyle diyalog içinde olması çok önemli. Bir sorun varsa birlikte çözeceğiz. Başarıyı da başarısızlığı da birlikte sahipleneceğiz. Ev sahipliğini yapacağımız Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşmak için şimdiden hazırlanmamız gerekiyor. Aynı şekilde Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplere, ülke puanı için destek olmamız gerekiyor. 2024'te tüm futbol ailemizin daha da güçleneceğine ve başarılar kazanacağımıza inanıyorum.

ALİ KOÇ: TEMEL SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, çok yararlı bir toplantı yaptıklarının altını çizdi: Sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bir önceki görüşmemizde bir toplantı ricamız olmuştu. Bir haftayı geçmeden toplantıyı ayarladık. Burada futbolun temel problemlerini hakemlik müessesini, ekonomisini etraflıca değerlendirdik. Futbolun temel sorunlarını çözebileceğimize dair bir toplantı sonucu aldık dersek çok abartmış olmayız.

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