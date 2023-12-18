Haberler Süper Lig Onyekuru'dan Murat Sancak'a cevap!

Onyekuru'dan Murat Sancak'a cevap!

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Murat Sancak ise Onyekuru'nun ödemelerle ilgili sözlerine, "Merak etmesin kimsenin parası bizde kalmaz ama onun yaptıkları ortada." şeklinde karşılık verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 09:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Onyekuru'dan Murat Sancak'a cevap!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Henry Onyekuru ile ilgili açıklamalar yapmıştı. önce Onyekuru'dan açıklama, ardından Murat Sancak'tan yanıt geldi.

Onyekuru Murat Sancak'ın sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından, "Hala benim hakkımda konuşmak yerine oyuncuların maaşlarını ödemek nasıl olur sayın başkan." açıklamasını yaptı.

SANCAK KARŞILIK VERDİ

Murat Sancak ise Onyekuru'nun bu paylaşımın ardından Nijeryalı futbolcuya cevap verdi. Sancak, "Merak etmesin kimsenin parası bizde kalmaz ama onun yaptıkları ortada." sözlerini sarf etti.

MURAT SANCAK ONYEKURU HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Henry Onyekuru'nun sosyal medyada gündem olan görüntüsüyle ilgili konuşan Murat Sancak, "Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, sen buraya ihanet edemezsin. Takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik eedersin... Herkesin seyrettiği bir maç olduğu başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu mücadelede sen saha ortasında haşır neşir olup sarılamazsın, eğlenemezsin" ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER
Real Madrid tarihi transferi sonunda gerçekleştiriyor! Ne Haaland ne de Mbappe: Bonservisiyle kulüp rekoru kıracak…
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı
Transferde dev çalım! G.Saray'ın gözdesi F.Bahçe'ye
Fenerbahçe'de ayrılık vakti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman?
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
ATV CANLI İZLE 2023 | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri
ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLUYOR? | 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak?
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 18 ARALIK 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal kararını verdi! Stoperde onu oynatacak Kartal kararını verdi! Stoperde onu oynatacak 09:20
Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Trabzonspor'da ayrılık kapıda! 09:17
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olacak! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olacak! 09:13
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Aralık? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Aralık? 07:19
Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! 01:00
Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! Real Madrid Villarreal'i farklı geçti! 00:59
Daha Eski
Inter deplasmandan 3 puanla döndü! Inter deplasmandan 3 puanla döndü! 00:57
Lille ile PSG yenişemedi! Lille ile PSG yenişemedi! 00:57
Lille ile PSG yenişemedi! Lille ile PSG yenişemedi! 00:56
Inter deplasmandan 3 puanla döndü! Inter deplasmandan 3 puanla döndü! 00:44
Dortmund Ferdi'yi böyle transfer edecek! Ocak ayında... Dortmund Ferdi'yi böyle transfer edecek! Ocak ayında... 00:22
G.Saray'da Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası... G.Saray'da Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası... 00:22