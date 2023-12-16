Devler aşkına kıyasıya!

Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için Türkiye, İskoçya ve Çekya arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. UEFA ülke puanı klasmanında bu sezon ilk 10'a girecek ülkeler, 2025-26'da Devler Ligi'ne direkt takım gönderme hakkı kazanacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları geride kalırken Türkiye, 37,1 puanla 9, İskoçya 35,85 puanla 10 ve Çekya 34,55 puanla 11. sırada yer alıyor. Avrupa maçlarında galibiyete 2, beraberliğe 1 puan verilirken, alınan puanlar ülke adına turnuvalara katılan toplam takım sayısına bölünüyor. Buna göre 4'er takımla sezona giren Türkiye ve Çekya'da alınan her galibiyetin değeri 0,5 puanken, 5 takımla turnuvalara katılan İskoçya'da bunun karşılığı 0,4 puan.