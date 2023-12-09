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Haydi maça

Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "Sivasspor deplasmanlarda iyi oynayan bir takım. Kazanmak istiyoruz. Tek eksiğimiz seyircimiz. Onları da maça bekliyoruz” diye destek istedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Haydi maça

Süper Lig'de 2 maçtır bileği bükülmeyen Konyaspor, evindeki Sivasspor maçında mutlak galibiyet hedefliyor. İyi gidişatı bu maçla taçlandırmak istediklerini vurgulayan teknik direktör Hakan Keleş, "Zor bir maç olacak. Çünkü Sivasspor, deplasmanlarda iyi oynayan bir takım. Kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu noktada tek eksiğimiz seyircimiz. Onları da maça bekliyoruz" dedi. Transfer konusunda da boş durmadıklarını belirten Keleş, "Gerekli mevkilere takviyeler yapacağız" dedi.

KAFAMI BULANDIRMIYORU

Konyaspor'un 25 yaşındaki başarılı stoperi Adil Demirbağ da hem maça hem de transferine yönelik konuştu. Genç savunmacı, "Onlara güzel bir deplasman yaşatıp, üç puanı bırakmayacağız" derken, transferine yönelik ise "Dışarıya kulağım kapalı. Konyaspor'un bir futbolcusu olarak, buraya yüzde yüzümü vermek istiyorum. Sonuçta her futbolcu transferde gözde olmak ister. Camiamı gururlandırıyorsam ne mutlu bana. Ancak şu anda bu tür konularla kafamın bulanmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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