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İlklerin maçı

Adana’daki gol düellosunda Karadeniz temsilcisi deplasmanda 3 puanla tanışırken, Adana Demirspor’a seyircsi önünde ilk mağlubiyetini yaşattı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 06:50
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İlklerin maçı

Samsunspor ilk deplasman galibiyetini Adana Demirspor'dan aldı: 3-2. Karşılıklı gollerin ve penaltıların konuşulduğu mücadelenin ilk yarısını, Karadeniz temsilcisi 2-1 önde kapattı. 24. dakikada Abdurrahim Dursun'un şutunda topa Satka'dan döndü. Hakem Sarper Barış Saka, VAR'ın uyarısıyla penaltıyı verdi. Atışı kullanan Niang, Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu kez 33'te Satka, Emre Akbaba'nın müdehalesiyle yerde kaldı. VAR yine penaltıyı işaret etti.

ASİSTLER EMRE'DEN

Samsunspor, Ntcham'ın kullandığı penaltıyla skora denge getirdi: 1-1. Karadeniz temsilcisi, 45+4'te Emre Kılınç'ın pasında Holse'nin vuruşuyla soyunma odasına 2-1 önde girdi. 64'te yine Emre Kılınç ortaladı, Moundilmadji, Samsunspor'u 3-1 öne geçirdi. Ev sahibi ekipte ikinci yarıda oyuna giren Yusu Barasi, 70'te Niang'ın asistini değerlendirirken skoru da belirledi: 2-3. Adana Demirspor evinde ilk kez yenilirken, Samsun deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

ARBEDE VE IŞIKLAR

Karşılaşmanın 37. dakikasında bir grup Adana Demirspor taraftarı Samsunspor taraftarlarının bulunduğu alana geçerek astıkları pankartları indirdi, iki taraftar grubu arasında arbede yaşandı. Olaylar polisin müdahelesiyle yatıştırıldı. Ayrıca 45+3.dakikada stadın ışıklandırılmasında çıkan sorun nedeni ile ilk yarı bu şekilde tamamlandı.

PENALTILARA VAR ONAYI

Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı penaltılar vardı. VAR incelemesi sonucu verilen penaltıların ilkini 27. dakikada ev sahibi Adana Demirspor, diğerini ise 35'te Samsunspor golü çevirdi.

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