Recep Uçar: 1 puan bizim için değerli!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Mondihome Kayserispor ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

Maçın ardından Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

İŞTE RECEP UÇAR'IN AÇIKLAMALARI:

"ALINAN 1 PUAN DEĞERLİ"

"Alınan 1 puan. Samimi konuşmak gerekirse çok mutlu muyum? Çok mutlu değilim ama bir puanı da değerli buluyorum. Çünkü iyi bir takıma karşı aldığımız bir puan. 5 maçtır kaybetmemek Kayserispor olarak bizim için değerli. Çok kazanmak istiyorduk. Seyircimiz de çok kazanmak istiyordu. Bizler de oyuncularımız da ama olmadı. Ben bu puanı gene de kıymetli buluyorum."