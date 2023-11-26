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Recep Uçar: 1 puan bizim için değerli!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Mondihome Kayserispor evinde Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 0-0'lık beraberlik çıkarken maç sonunda Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 19:06
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Recep Uçar: 1 puan bizim için değerli!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Mondihome Kayserispor ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

Maçın ardından Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

İŞTE RECEP UÇAR'IN AÇIKLAMALARI:

"ALINAN 1 PUAN DEĞERLİ"

"Alınan 1 puan. Samimi konuşmak gerekirse çok mutlu muyum? Çok mutlu değilim ama bir puanı da değerli buluyorum. Çünkü iyi bir takıma karşı aldığımız bir puan. 5 maçtır kaybetmemek Kayserispor olarak bizim için değerli. Çok kazanmak istiyorduk. Seyircimiz de çok kazanmak istiyordu. Bizler de oyuncularımız da ama olmadı. Ben bu puanı gene de kıymetli buluyorum."

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