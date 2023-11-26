Haberler Süper Lig Mondihome Kayserispor 1 - 1 Yukatel Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Mondihome Kayserispor 1 - 1 Yukatel Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Mondihome Kayserispor evinde Yukatel Adana Demirspor'u ağırladı. Müsabaka iki tarafında karşılıklı attğı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 15:32 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 15:44
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Mondihome Kayserispor 1 - 1 Yukatel Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Mondihome Kayserispor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşma iki ekibinde karşılıklı attığı goller sonucu 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçta gol perdesini Yukatel Adana Demirspor'da 45+2'de Yusuf Erdoğan açtı.

Mondihome Kayserispor ise 73. dakikada Boa Morte'nin attığı golle skora denge getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Mondihome Kayserispor bu sonuçla puanını 23 yaptı.

Yukatel Adana Demirspor da puanını 23'e yükseltti.

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR!

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan galip gelemeyen Patrick Kluivert'in ekibi Mondihome Kayserispor maçından da 3 puan çıkaramadı.

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