Mondihome Kayserispor 1 - 1 Yukatel Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Mondihome Kayserispor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşma iki ekibinde karşılıklı attığı goller sonucu 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçta gol perdesini Yukatel Adana Demirspor'da 45+2'de Yusuf Erdoğan açtı.

Mondihome Kayserispor ise 73. dakikada Boa Morte'nin attığı golle skora denge getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Mondihome Kayserispor bu sonuçla puanını 23 yaptı.

Yukatel Adana Demirspor da puanını 23'e yükseltti.

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR!

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan galip gelemeyen Patrick Kluivert'in ekibi Mondihome Kayserispor maçından da 3 puan çıkaramadı.