Süper Lig şampiyonunu belirlediler! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Avrupa liglerinde takımların mevcut form - kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili veriler ortaya koyan yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için çarpıcı bir tahmin yaptı.
M. CITY'DEN 8 PUANLIK FARK
Euro Club Index verilerine göre Premier Lig'de Manchester City 88 puanla şampiyonluğa ulaşacak. Liverpool ise 80 puanla 2. sırada kalacak.
Bundesliga'da ise 85 puana ulaşan Bayern Münih ipi göğüsleyecek. Sezona iddialı bir başlangıç yapan Leverkusen ise 77 puan toplayacak.