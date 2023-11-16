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Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli ameliyat oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İtalya’da ameliyat oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 14:55
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Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli ameliyat oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'da forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ülkesinde ameliyat oldu.

Balotelli'nin dumuyla ilgili mavi-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün ameliyat oldu. İtalya'da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Mario Balotelli, Başkanımız Murat Sancak ve başkan danışmanımız Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı. Bir an önce iyileşerek, Türkiye'ye dönmek istediğini belirten oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun Mario" ifadeleri kullanıldı.

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