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Wayne Rooney'den Luis Nani itirafı! En sevmediği takım arkadaşı...

Manchester United efsanesi Wayne Rooney, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rooney, en sevmediği takım arkadaşının Nani olduğunu söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 13:56
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Wayne Rooney'den Luis Nani itirafı! En sevmediği takım arkadaşı...

Manchester United'da 13 yıl top koşturan ve 5 İngiltere Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere toplam 18 kupa kaldıran efsane forvet Wayne Rooney, en sevdiği ve en sevmediği takım arkadaşlarını açıkladı.

"EN SEVDİĞİM TAKIM ARKADAŞIM DARREN FLETCHER'DI"

Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Paul Scholes gibi yıldızlarla aynı sahayı paylaşan Wayne Rooney, en sevdiği takım arkadaşının Darren Fletcher olduğunu söyledi.

Rooneyt, Fletcher'ın yanı sıra John O'Shea, Wes Brown, Michael Carrick'le de çok yakın olduklarını aktardı.

Şuan Birmingham City'nin teknik direktörü olan Wayne Rooney, Manchester United'da en sevmediği takım arkadaşının Nani olduğunu söyledi.

Yanında olmaktan hoşlanmadığı birçok oyuncunun olduğunu dile getiren Rooney, sadece Nani'nin ismini verdi.

38 yaşındaki teknik direktör, Portekizli futbolcu için "Onunla oynamak sinir bozucuydu" ifadelerini kullandı.

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