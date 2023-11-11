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Vavacars Fatih Karagümrük - EMS Yapı Sivasspor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Vavacars Fatih Karagümrük ile EMS Yapı Sivasspor karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede Murat Erdoğan düdük çalıyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 16:00
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Vavacars Fatih Karagümrük - EMS Yapı Sivasspor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor.

Vavacars Fatih Karagümrük ile EMS Yapı Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Vavacars Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Feghouli, Eysseric, Rohden, Nazım, Güven, Can.

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Rodrigues, Koita.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - EMS YAPI SİVASSPOR HANGİ KANALDA?

Vavacars Fatih Karagümrük - EMS Yapı Sivasspor maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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