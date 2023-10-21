Kayserispor - Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başladı.
Mondihome Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Kayserispor, 10 puanla 10. sırada. 14 puanlı Rizespor ise 6. sırada.
Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MONDIHOME KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attaman, Carole, Kemen, Kartal Kayra, Boa Morte, Ali Karimi, Cardoso, Thiam
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet, Mocsi, Emirhan, Halil, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Gaich
KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Rizespor maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.