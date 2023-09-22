Gaziantep FK 2-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Gaziantep 3 puanla tanıştı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Gaziantep FK'nın galibiyeti getiren gollerini Denis Draguş ve Ajeti kaydetti.

İstanbulspor'da Simon Deli 32. dakikada ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep FK Süper Lig'de ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı.

İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

2'nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Gradel'in pasına dokunan Draguş'un vuruşu ağlarla buluştu ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

21'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Djilobodji'nin ortasında kale önünde topa iyi yükselen Arda'nın kafa vuruşu filelerle buluştu ancak hakem bir kez daha ofsayt bayrağını kaldırdı.

24'üncü dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Vefa Temel'in ara pasında topla buluşan Ndao'nun vuruşunu kaleci Nita kurtardı.

40'ıncı dakikada İstanbulspor'da sağ kanatta Rroca'nın ortasına iyi yükselen Loshaj'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

42'nci dakikada Furkan Soyalp'in kaleciye baskısı sonucu topu alarak vurduğu şutu Okan Erdoğan kale çizgisi üzerindenden son anda çıkardı.

43'üncü dakikada Gradel'in ortasına iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

69'uncu dakikada orta alanda gelişen Gaziantep FK atağında Gradel'in ara pasında topla buluşan Draguş'un vuruşu az farla auta çıktı.

73'üncü dakikada sağ kanattan Markovic'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Draguş'un kafa vuruşunda top ağlara gitti:1-0.

90'ıncı dakikada sol kanatta gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç, uzun top ile Markovic'i gördü. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Ajeti'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 2-0'lık ev sahibi takımın üstünlüğü ile bitti.