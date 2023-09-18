Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.
Fatih Karagümrük taraftarı önünde 3 puanı almak için sahaya çıkıyor.
Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Hatayspor ise deplasmandan galip dönmek istiyor.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Fatih Karagümrük - Hatayspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Rohden, Adnan, Sturaro, Mendes, Serdar, Lasagna
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Oğuzhan, Aburjania, Matondo, Lamkel Ze, Bashiru, Fernandes, Strandberg
FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
F. Karagümrük ile Hatayspor arasında oynanacak maç saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.