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Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak haftanın kapanış mücadelesini hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Fatih Karagümrük - Hatayspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 19:58 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 20:00
Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

Fatih Karagümrük taraftarı önünde 3 puanı almak için sahaya çıkıyor.

Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Hatayspor ise deplasmandan galip dönmek istiyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Fatih Karagümrük - Hatayspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Rohden, Adnan, Sturaro, Mendes, Serdar, Lasagna

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Oğuzhan, Aburjania, Matondo, Lamkel Ze, Bashiru, Fernandes, Strandberg

FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

F. Karagümrük ile Hatayspor arasında oynanacak maç saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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