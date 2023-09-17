Alanya'dan imza şov

Alanyaspor transferin son anlarında kadrosuna kattığı üç isme imza töreni düzenledi. Stoper Nuno Lima ile santrfor Sergio Cordova 4'er yıllık ve sol kanat Pione Sisto 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Üç oyuncu da Alanyaspor'un başarısı için çalışacaklarını ifade etti.
Alanyaspor transferin son anlarında kadrosuna kattığı üç isme imza töreni düzenledi. Stoper Nuno Lima ile santrfor Sergio Cordova 4'er yıllık ve sol kanat Pione Sisto 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Üç oyuncu da Alanyaspor'un başarısı için çalışacaklarını ifade etti.