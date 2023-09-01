Haberler Süper Lig Süper Lig ekipleri Güven Yalçın'ı istiyor

Süper Lig ekipleri Güven Yalçın'ı istiyor

Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla İtalya Serie B'de şampiyonluk yaşayan Güven Yalçın'a Süper Lig ekipleri talip oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 15:34
Süper Lig ekipleri Güven Yalçın'ı istiyor

Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla İtalya Serie B'de şampiyonluk yaşayan Güven Yalçın'a Süper Lig ekipleri talip oldu.

İtalya Serie B'de Genoa formasıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayarak Serie A'ya yükselme başarısı gösteren Güven Yalçın, takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Takımının da daha fazla forma şansı bulabilmesi için transfer görüşmelerine izin verdiği genç oyuncuya, Gaziantep FK ve transfer yasağını kaldırma çalışmaları yapan Kayserispor talip oldu.

Geçen sezon 25 maça çıkan Güven'in de yeniden Süper Lig'de forma giymek istediği öğrenildi.

İtalya'dan gelen transfer tekliflerine olumlu bakmayan genç futbolcu da kulübünden Türkiye'ye dönmeyi talep etti. Öte yandan kulübü Genoa ise 24 yaşındaki forvet oyuncusunu daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamak istiyor.

DİĞER
Ünlü oyuncu Ecem Özkaya yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi bakın kim çıktı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
İşte Beşiktaş ve F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Bayern'den!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye transfer şoku! G.Saray kesenin ağzını açtı
Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
TRT 1 CANLI İZLE 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye transfer şoku! G.Saray kesenin ağzını açtı F.Bahçe'ye transfer şoku! G.Saray kesenin ağzını açtı 15:37
Süper Lig ekipleri eski Beşiktaşlı'nın peşinde! Süper Lig ekipleri eski Beşiktaşlı'nın peşinde! 15:34
Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı 15:30
G.Saray Gaziantep FK maçına hazır G.Saray Gaziantep FK maçına hazır 15:27
Inter'den sürpriz Hollandalı! Klaassen... Inter'den sürpriz Hollandalı! Klaassen... 15:21
G.Saray'da sakatlık şoku! Gaziantep maçında yok G.Saray'da sakatlık şoku! Gaziantep maçında yok 15:20
Daha Eski
Avrupa Ligi’nde gruplar belli oldu Avrupa Ligi’nde gruplar belli oldu 15:04
Morelos transferinde şok gelişme! Morelos transferinde şok gelişme! 14:59
Al Feiha - Al Raed maçı saat kaçta? Al Feiha - Al Raed maçı saat kaçta? 14:43
Al Tai ile Abha maçı saat kaçta? Al Tai ile Abha maçı saat kaçta? 14:32
Al Riyadh - Al Akhdood maçı saat kaçta? Al Riyadh - Al Akhdood maçı saat kaçta? 14:26
G.Saray'da sıcak Nelsson gelişmesi! G.Saray'da sıcak Nelsson gelişmesi! 14:25