Haberler Süper Lig Transfer haberleri: Rizespor genç Fransız orta saha için teklifini sundu!

Transfer haberleri: Rizespor genç Fransız orta saha için teklifini sundu!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Rizespor'da, orta saha transferi için öncelikli hedef Michael Cuisance.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 12:17
Transfer haberleri: Rizespor genç Fransız orta saha için teklifini sundu!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bir dönem Bayern Münih forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Michael Cuisance'yi kiralık ya da satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de 2'nci haftalar sonunda 1 puan alabilen Karadeniz ekibi, bir dönem Bayern Münih'in bonservisine 8 milyon Euro ödediği Michael Cuisance için harekete geçti. Fransız orta saha oyuncusunun kulübü Venezia ile görüşmelerini sürdüren Mavi-yeşilli ekip, transferde yol kat etti. Cuisance'nin kiralık + satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Cuisance, daha önce Mönchengladbach, Bayern Münih ve Marsilya gibi takımlarda görev yapmıştı.

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