Haberler Süper Lig TRANSFER HABERİ | Alanyaspor Eren Altıntaş'ı kadrosuna kattı

TRANSFER HABERİ | Alanyaspor Eren Altıntaş'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Eskişehirspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Altıntaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 19:49
TRANSFER HABERİ | Alanyaspor Eren Altıntaş'ı kadrosuna kattı

Alanyaspor, Eskişehirspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Altıntaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transfer konusunda her zaman genç oyunculara yer veriyoruz. Onlardan biri de Eskişehirspor'dan Eren Altıntaş. Gelecek vaat eden bir futbolcu olduğunu düşünüyoruz. Kendi geleceği ve kulübümüz için elinden geleni yapacaktır. Aramıza hoş geldin" dedi.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Eren Altıntaş ise, "Buraya geldiğimden dolayı çok mutluyum. Gelecek hedeflerimi burada gerçekleştirmek istiyorum. Allah'ın izniyle kendimi gösterip, Türkiye'nin gururu olmak istiyorum. Burası benim için hayaldi ve gerçek oldu. Başarılı olmak için çok çalışacağım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Altıntaş, kendisini Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

DİĞER
Ünlü fenomen Dilan Polat gözyaşları içerisinde anlattı! Dilan Polat: Kendi içimde uğraştığım şeyler var!
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması!
Yıldız ismin ayrılığı resmen açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da Antalyaspor mesaisi başladı!
Alanyaspor Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı!
8 Ağustos Aslan kapısı portalı | 08.08 2023
Kabinenin gündemi memur maaşları, toplu sözleşme, tahıl koridoru
2023 TMO fındık fiyatları belli oldu mu? İl il taban tavan fındık fiyatları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Antalyaspor mesaisi başladı! Fırtına'da Antalyaspor mesaisi başladı! 19:56
Alanyaspor'dan Eren Altıntaş hamlesi! Alanyaspor'dan Eren Altıntaş hamlesi! 19:49
Alanyaspor Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı! Alanyaspor Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı! 19:46
F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması! F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması! 19:08
Ayrılığı kafaya koydu! Yönetimle görüştü ve... Ayrılığı kafaya koydu! Yönetimle görüştü ve... 18:59
Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması! 18:13
Daha Eski
Galatasaray Ljubljana maçı için Slovenya’ya ulaştı Galatasaray Ljubljana maçı için Slovenya’ya ulaştı 17:16
İbrahim Kutluay’ın oğlu Real Madrid’de! İbrahim Kutluay’ın oğlu Real Madrid’de! 17:15
Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor 16:45
Dünya şampiyonu Mete Gazoz İstanbul'a geldi! Dünya şampiyonu Mete Gazoz İstanbul'a geldi! 16:40
Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe... Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe... 16:24
Yıldız ismin ayrılığı resmen açıklandı! Yıldız ismin ayrılığı resmen açıklandı! 16:19