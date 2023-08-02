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Wright'tan servet

A Spor, Antalyaspor'un Haji Wright'ın transferi için İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City ile prensipte anlaştığını duyurdu. Akrapler'in, Wright'ın transferi için 9 milyon euro + 2 milyon euro bonus, sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı belirtildi. Sezon başında SönderjyskE'den bonservisi alınan 25 yaşındaki ABD'li santrfor, geçtiğimiz sezon forma giydiği 29 karşılaşmada 16 gol, 3 asist katkısı sağladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Wright'tan servet
A Spor, Antalyaspor'un Haji Wright'ın transferi için İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City ile prensipte anlaştığını duyurdu. Akrapler'in, Wright'ın transferi için 9 milyon euro + 2 milyon euro bonus, sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı belirtildi. Sezon başında SönderjyskE'den bonservisi alınan 25 yaşındaki ABD'li santrfor, geçtiğimiz sezon forma giydiği 29 karşılaşmada 16 gol, 3 asist katkısı sağladı.
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