Wright'tan servet

A Spor, Antalyaspor'un Haji Wright'ın transferi için İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City ile prensipte anlaştığını duyurdu. Akrapler'in, Wright'ın transferi için 9 milyon euro + 2 milyon euro bonus, sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı belirtildi. Sezon başında SönderjyskE'den bonservisi alınan 25 yaşındaki ABD'li santrfor, geçtiğimiz sezon forma giydiği 29 karşılaşmada 16 gol, 3 asist katkısı sağladı.
A Spor, Antalyaspor'un Haji Wright'ın transferi için İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City ile prensipte anlaştığını duyurdu. Akrapler'in, Wright'ın transferi için 9 milyon euro + 2 milyon euro bonus, sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı belirtildi. Sezon başında SönderjyskE'den bonservisi alınan 25 yaşındaki ABD'li santrfor, geçtiğimiz sezon forma giydiği 29 karşılaşmada 16 gol, 3 asist katkısı sağladı.