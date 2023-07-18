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Samsunspor'dan Colley atağı

Transferin hareketli kulübü kırmızı-şimşekler, geçen sezon K.Gümrük’te kiralık oynayan Gambiyalı sağ açık için girişimlere başladı. 23 yaşındaki futbolcu da teklife sıcak bakıyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
Samsunspor'dan Colley atağı

Süper Lig'de transferin hareketli kulübü Yılport Samsunspor, kanat transferi için bir ismi daha listesine ekledi. Başkan Yüksel Yıldırım'ın, "Sağ ve sol kanatlara da oyuncu bakacağız. Hedefimizde bazı oyuncular var, transferleri yakındır" diye bahsettiği isimler arasında geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynayan liste başındaki Bertrand Traore'nin ardından Ebrima Colley'in de radara girdiği bildirildi. Geçen sezon Karagümrük'te kiralık oynayan, bonservisi İtalyan ekibi Atalanta'da bulunan 23 yaşındaki Gambiyalı sağ açık için kulübüyle temas kurulduğu belirtildi.

10 ASİST, 2 GOLLE DİKKATİ ÇEKTİ

Atalanta'ya geri dönen genç sağ kanadın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Başkan Yüksel Yıldırım ile görüşmesi bekleniyor. Futbol kariyerine İtalya'da Atalanta'da başlayan Colley, daha sonra sırasıyla Hellas Verona, Spezia ve Karagümrük'te forma giydi. Sözleşmesi 2025'te sona erecek milli futbolcu, ilk yurt dışı deneyimini yaşadığı, geçen sezon kiralık oynadığı kırmızı-siyahlılarda 30 maçta ter dökerken, 10 asist, 2 gol katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve santrforda da oynayabilen Colley, 19 kez de Gambiya Milli Takımı'nda boy gösterdi.

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