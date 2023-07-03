Nuno Pendik'te

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, önemli bir transfere imza attı. İstanbul temsilcisi, Braga'dan 32 yaşındaki sol bek Nuno Sequeira'yı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki futbolcu için açıklamayı Braga yaptı ve kalıcı transfer için Pendikspor'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Braga, ayrıca Nuno Sequeira'ya gösterdiği bağlılık, özveri ve profesyonellik için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi. Geçtiğimiz yıl Braga'da 39 karşılaşmada süre bulan Portekizli savunma oyuncusu 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Daha önce hiç yurt dışı deneyimi yaşamayan tecrübeli savunmacı, futbol kariyerine ilk kez Portekiz dışında devam edecek.

BOLU ABANT'TA GÜÇ DEPOLUYORLAR

Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan otelde kampa giren İstanbul ekibi, Osman Özköylü yönetiminde yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, Abant'ta güç depoluyor.