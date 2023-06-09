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Giresunspor küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu!

Süper Lig'de geride kalan sezon kümeden düşen son takım olan Giresunspor'dan flaş bir hamle geldi. Karadeniz ekibi küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 14:49
Giresunspor küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu!

Süper Lig'de geride kalan sezon kümeden düşen son takım Giresunspor oldu.

Karadeniz ekibinden son olarak ise TFF'ye flaş bir başvuru geldi.

Kulübün başkanı Başkanı Nahid Ramazan Yamak yaptığı açıklamada, "Henüz düşmedik ama sıralamada düşme yerindeyiz. Başvurumuzu yaptık. Çok büyük bir doğal afet yaşadık, bunun hem manevi hem maddi çok büyük etkileri oldu. Takımlar bu durumlardan çok etkilendi, oyuncular özellikle depremin olmasının ertesinde özellikle yabancı oyuncuları tekrar yönlendirmekte konsantre etmekte zorluklar yaşadık." ifadelerine yer verdi.

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