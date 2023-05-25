Pirlo Rize'ye

SüperLig'in flaş ekiplerinden Karagümrük'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Kırmızı-siyahlılar, sezon başında göreve getirdiği Andrea Pirlo'yla yollarını ayırdı. Açıklamada, "Sayın Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik" ifadelerine yer verildi. Bunun üzerine Bülent Korkmaz'la yola devam etmeyi düşünmeyen ligin yeni ekibi Rizespor'dan atak geldi. Atmacalar'ın ilk hedefinin 44 yaşındaki Pirlo olduğu öğrenildi. İtalyan teknik adamın, Karadeniz ekibiyle önümüzdeki hafta görüşeceği belirtildi. Geçen yıl haziranda gelen Pirlo, 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Öte yandan Gümrük'te sezon sonuna kadar göreve antrenör Alparslan Erdem getirildi.