Haberler Süper Lig Pirlo Rize'ye

Pirlo Rize'ye

Fatih Karagümrük'ün yollarını ayırdığı Pirlo için Süper Lig'in yeni ekibi Rize'nin devreye girdiği ve resmi olarak görüşeceği öğrenildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Pirlo Rize'ye
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Karagümrük'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Kırmızı-siyahlılar, sezon başında göreve getirdiği Andrea Pirlo'yla yollarını ayırdı. Açıklamada, "Sayın Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik" ifadelerine yer verildi. Bunun üzerine Bülent Korkmaz'la yola devam etmeyi düşünmeyen ligin yeni ekibi Rizespor'dan atak geldi. Atmacalar'ın ilk hedefinin 44 yaşındaki Pirlo olduğu öğrenildi. İtalyan teknik adamın, Karadeniz ekibiyle önümüzdeki hafta görüşeceği belirtildi. Geçen yıl haziranda gelen Pirlo, 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Öte yandan Gümrük'te sezon sonuna kadar göreve antrenör Alparslan Erdem getirildi.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde büyük bomba! Manchester United'dan geliyor...
Demet Şener oğlu Ömer'in maçını yeni aşkıyla izledi: Eski eşi İbrahim Kutluay'a adeta nispet yaptı!
Buruk'tan yerli talebi! Boey gitse de kalsa da...
Fenerbahçe'den yeni sezona çifte bomba transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Saiss için istenen rakam belli oldu!
Aslan PSG'nin yıldızında ısrarcı!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (24 Mayıs)
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'ya övgüler yağdırdı! "Zidane'e bağladı" Arda'ya övgüler yağdırdı! "Zidane'e bağladı" 07:39
Aslan'a süper Tangocu! Aslan'a süper Tangocu! 06:29
Espanyol'dan muhteşem geri dönüş! Espanyol'dan muhteşem geri dönüş! 01:34
Elche ile Sevilla yenişemedi! Elche ile Sevilla yenişemedi! 01:34
Espanyol'dan muhteşem geri dönüş! Espanyol'dan muhteşem geri dönüş! 01:33
Elche ile Sevilla yenişemedi! Elche ile Sevilla yenişemedi! 01:28
Daha Eski
Fenerbahçe'den yeni sezona çifte bomba transfer! Fenerbahçe'den yeni sezona çifte bomba transfer! 01:23
James Beşiktaş'ı bekliyor James Beşiktaş'ı bekliyor 00:49
F.Bahçe kupada final biletini kaptı! İşte maçın özeti F.Bahçe kupada final biletini kaptı! İşte maçın özeti 00:30
F.Bahçe kupada final biletini kaptı! İşte maçın özeti F.Bahçe kupada final biletini kaptı! İşte maçın özeti 00:29
Şampiyon M. City deplasmanda takıldı! Şampiyon M. City deplasmanda takıldı! 00:05
İtalya Kupası'nda şampiyon Inter! İtalya Kupası'nda şampiyon Inter! 00:05