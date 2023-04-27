Haberler Süper Lig Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte detaylar…

Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte detaylar…

Yaklaşık 1,5 yıldır takım çalıştırmayan teknik direktör Aykut Kocaman, yeni sezonda tekrar Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. 58 yaşındaki teknik adamın hangi takımı çalıştıracağı henüz netlik kazanmadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 16:22
Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte detaylar…

Türk futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Başakşehir'den ayrıldığı Ekim 2021'den bu yana takım çalıştırmayan Kocaman, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Akşam'ın haberine göre ekibini hazır tutan Aykut Kocaman, sezonunun sonuna yaklaşırken kendisine ilgisi olan kulüplerle temas kurmaya başladı. Deneyimli hocanın yeni sezonda hangi takımı çalıştıracağı şimdiden merak konusu.

SİVASSPOR İHTİMALİ

Aykut Kocaman için en olası adreslerden biri Sivasspor. Rıza Çalımbay ile sezon sonunda vedalaşması gündemde olan Yiğidolarda masaya gelen isimlerden biri de Aykut Kocaman. Sivasspor ise Çalımbay'ın ayrılık hakkındaki keskin ifadelerini yumuşatmasının ardından hocalarıyla yeni sözleşme görüşmeleri yapacak. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise Kocaman'la temasa geçilecek.

KARİYERİNDE 4 KUPASI VAR

Teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında İstanbulspor'da başlayan Kocaman, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe ve Başakşehir takımlarını çalıştırdı. Fenerbahçe ve Konyaspor'u iki kez çalıştıran Kocaman'ın kariyerinde 1 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

DİĞER
46 yaşındaki Ceyda Düvenci tığ gibi oldu! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu 'Harikasınız mum gibi erimişsiniz'
Hülya Koçyiğit'ten kız Gülşah'a duygusal doğum günü kutlaması! Kızının kanseri yenmesini kutlarken kendi hastalığını öğrenmişti
F.Bahçe'ye müjde! İdmana katıldı
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı
Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte G.Saray'ın derbi 11'i
DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
💰1 DOLAR KAÇ TL?
LGS 2023 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı O teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı 16:22
Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte detaylar… Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte detaylar… 16:21
Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte G.Saray'ın derbi 11'i Buruk'tan Icardi ve Zaniolo kararı! İşte G.Saray'ın derbi 11'i 16:11
Athletic Bilbao - Sevilla maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Sevilla maçı saat kaçta? 15:00
Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi 15:10
Getafe'de Flores dönemi sona erdi Getafe'de Flores dönemi sona erdi 15:13
Daha Eski
G.Saray'da Torreira'nın alternatifi hazır G.Saray'da Torreira'nın alternatifi hazır 15:18
Fenerbahçe'den açıklama Fenerbahçe'den açıklama 15:19
Fiorentina - Cremonese maçı saat kaçta? Fiorentina - Cremonese maçı saat kaçta? 15:58
Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi eksik yok Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi eksik yok 13:14
Derbinin oranları açıklandı! Favori... Derbinin oranları açıklandı! Favori... 13:34
"Yeni teknik direktörlere karşı oynamayı sevmiyorum" "Yeni teknik direktörlere karşı oynamayı sevmiyorum" 13:57