Aykut Kocaman geri dönüyor! İşte detaylar…

Türk futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Başakşehir'den ayrıldığı Ekim 2021'den bu yana takım çalıştırmayan Kocaman, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Akşam'ın haberine göre ekibini hazır tutan Aykut Kocaman, sezonunun sonuna yaklaşırken kendisine ilgisi olan kulüplerle temas kurmaya başladı. Deneyimli hocanın yeni sezonda hangi takımı çalıştıracağı şimdiden merak konusu.

SİVASSPOR İHTİMALİ

Aykut Kocaman için en olası adreslerden biri Sivasspor. Rıza Çalımbay ile sezon sonunda vedalaşması gündemde olan Yiğidolarda masaya gelen isimlerden biri de Aykut Kocaman. Sivasspor ise Çalımbay'ın ayrılık hakkındaki keskin ifadelerini yumuşatmasının ardından hocalarıyla yeni sözleşme görüşmeleri yapacak. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise Kocaman'la temasa geçilecek.

KARİYERİNDE 4 KUPASI VAR

Teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında İstanbulspor'da başlayan Kocaman, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe ve Başakşehir takımlarını çalıştırdı. Fenerbahçe ve Konyaspor'u iki kez çalıştıran Kocaman'ın kariyerinde 1 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.