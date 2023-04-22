Haberler Süper Lig MHK açıkladı! "Bazı hakemlere görev vermeyeceğiz"

MHK açıkladı! "Bazı hakemlere görev vermeyeceğiz"

Son dakika spor haberi: Merkez Hakem Kurulu (MHK), ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 19:18
MHK açıkladı! "Bazı hakemlere görev vermeyeceğiz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.

İşte o açıklama...

"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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