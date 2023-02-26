Haberler Süper Lig Konyaspor Kulübünden açıklama!

Konyaspor Kulübünden açıklama!

Konyaspor Kulübü sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz." ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 00:06
Konyaspor Kulübünden açıklama!

Konyaspor Kulübü, yeşil-beyazlı camianın ve taraftarların devletin yanında olduğunu bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz."



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