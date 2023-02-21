Sehic imzaladı

Transferinhareketli kulüplerinden Konyaspor iç transferde de boş durmuyor. Anadolu Kartalı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaleci İbrahim Sehic ile 2+1 yıllık yeni kontrat imzaladı. Yeşil-beyazlılara Erzurumspor'dan transfer edilen ve kaptanlığa kadar yükselen Sehic, Türkiye kariyerine 2012'de Mersin İY ile başladı. 2018-20 yılları arasında ise Erzurumspor'da forma giydi. 2020-21 sezonu başında Konya ekibine gelen, Bosna Hersek Milli Takımı kalesini de koruyan 34 yaşındaki tecrübeli eldiven, Konyaspor'da 87 karşılaşmaya çıkarken, bu maçların 28'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Sehic, hem performansı hem de karakteriyle taraftarların gönlünde taht kurdu.