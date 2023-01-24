Eren Derdiyok ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde İsviçreli forvet oyuncusu Eren Derdiyok ile yolların ayrıldığı açıklandı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Eren Derdiyok ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Eren'e hizmetleri için teşekkür ederiz" denildi.
SüperLig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde İsviçreli forvet oyuncusu Eren Derdiyok ile yolların ayrıldığı açıklandı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Eren Derdiyok ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Eren'e hizmetleri için teşekkür ederiz" denildi.