Konyaspor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in ilk yarısında perde kapanıyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.
İki takım da ligin ilk yarısını 3 puanla kapatmak hedefinde.
Mücadele öncesinde Beşiktaş'ın 29, Konyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.
Konyaspor Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Saiss, Souza, Gedson, Redmond, Cenk, Muleka.
KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Konyaspor Beşiktaş maçı saat 16.00'da başladı ve Beinsports 1 ekranlarından yayınlanıyor.