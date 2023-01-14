Haberler Süper Lig Konyaspor - Beşiktaş | CANLI

Konyaspor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in ilk yarısında perde kapanıyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. İki takım da ligin ilk yarısını 3 puanla kapatmak hedefinde. Mücadele öncesinde Beşiktaş'ın 29, Konyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor. Konyaspor Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 15:54
Konyaspor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in ilk yarısında perde kapanıyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

İki takım da ligin ilk yarısını 3 puanla kapatmak hedefinde.

Mücadele öncesinde Beşiktaş'ın 29, Konyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.

Konyaspor Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Saiss, Souza, Gedson, Redmond, Cenk, Muleka.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş maçı saat 16.00'da başladı ve Beinsports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Volkan Demirel Galatasaray yenilgisinden sonra oyuncularına patladı! Maç sonunda herkes şaştı kaldı...
Demet Özdemir'in ablası Derya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı "Kaşlarım yok" Demet Özdemir'in kardeşi Derya...
4 gol var kazanan yok!
Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Samet Akaydın...
Begüm Öner kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (14 Ocak 2023)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (14 Ocak 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
4 gol var kazanan yok! 4 gol var kazanan yok! 15:36
Güneş'ten flaş Weghorst sözleri! Güneş'ten flaş Weghorst sözleri! 15:28
Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? 15:10
G.Saray F.Bahçe U19 CANLI İZLE G.Saray F.Bahçe U19 CANLI İZLE 14:56
Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazır! Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazır! 13:32
Beşiktaş ve F.Bahçe o ismin peşinde! Beşiktaş ve F.Bahçe o ismin peşinde! 14:16
Daha Eski
Eskişehir’den İtalya’ya transfer Eskişehir’den İtalya’ya transfer 14:17
Rossi ve transfer piyangosu! Teklif... Rossi ve transfer piyangosu! Teklif... 14:35
Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı! Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı! 14:44
Lens - Auxerre maçı saat kaçta? Lens - Auxerre maçı saat kaçta? 14:46
Marsilya - Lorient maçı saat kaçta? Marsilya - Lorient maçı saat kaçta? 14:49
Lyon - Strasbourg maçı saat kaçta? Lyon - Strasbourg maçı saat kaçta? 14:53