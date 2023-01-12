Haberler Süper Lig Limitler belli oldu

Limitler belli oldu

Bugün başlayacak transfer öncesinde harcama limitleri açıklandı. En yüksek 1.587.813.348’le Fenerbahçe olurken, ardından 1.545.820.482’le Galatasaray ve 1.042.337.863’le Trabzonspor geldi. Beşiktaş; 981.084.511’le 4. sırayı aldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Limitler belli oldu

Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir. Harcama limiti sıralaması, 2021-2022 sezonu Spor Toto Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

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