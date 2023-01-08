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Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı | Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı izle | FB GS canlı izle

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçı dev bir derbiye sahne oluyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, Kadıköy'de lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Kazananın lider olacağı maç öncesinde iki takım arasındaki puan farkı yalnızca bir. Fenerbahçe seyircisi önünde kazanarak şampiyonluk yolunda hem psikolojik hem de puan olarak öne geçmek isterken, Galatasaray cephesi lider olarak geldiği Kadıköy'den lider olarak dönmek istiyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 19:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 19:10
Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı | Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı izle | FB GS canlı izle

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçı dev bir derbiye sahne oluyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, Kadıköy'de lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

Kazananın lider olacağı maç öncesinde iki takım arasındaki puan farkı yalnızca bir. Fenerbahçe seyircisi önünde kazanarak şampiyonluk yolunda hem psikolojik hem de puan olarak öne geçmek isterken, Galatasaray cephesi lider olarak geldiği Kadıköy'den lider olarak dönmek istiyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, Batshuayi.
(Yedekler: İrfan can eğribayat, Peres, Lincoln, İrfan Can Kahveci, Zajc, Arda Güler, Mert Hakan, Emre Mor, Serdar Dursun, Valencia)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Barış Alper.
(Yedekler: Okan, Van Aanholt, Torreira, Midtsjø, Yunus, Gomis, Yusuf, Emin, Mata, Icardi.)

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat 19.00'da başladı ve BeinSports 1'den naklen yayınlanıyor.

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