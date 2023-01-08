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Jorge Jesus Galatasaray derbisi öncesi konuştu!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadele öncesinde teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 18:03 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 18:12
Jorge Jesus Galatasaray derbisi öncesi konuştu!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadele öncesinde teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri;

Güzel bir maç bekliyorum. İki takım da 3 puan için oynayacak. Bugünkü 3 puan şampiyonu belirlemeyecek. Her maçı kazanmayı istiyoruz tabii ki. Dengeli bir maç bekliyorum. Detaylar belirleyici olacak.

Bireysel anlamda çok güçlü oyuncuları var Galatasaray'ın. Gomis, Icardi, Mertens gibi dünya çapında oyuncuları var. Bu tarz oyunculara boşluk verisek etkili olurlar. Fenerbahçe'de de yaratıcı oyuncular var.

İki takım da değer olarak benzer. Hangi takımın oyuncuları günündeyse, o takım kazanacak.

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