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Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk konuştu! "Icardi ve Gomis..."

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 18:29 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 18:36
Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk konuştu! "Icardi ve Gomis..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Okan Buruk: İki takım da hızlı başlayan, önde oynamayı seven iki takım. Birbirine benzer, yakın oyunlar oynayan takımlar. Deplasmanda oynuyoruz. Rakibimizin seyirci avantajı var ama bizim de motivasyonumuz, isteğimiz var!

İyi ve geniş bir kadromuz var. Maça başlayamasa da devamında kullanabileceğimiz oyuncular var. Kadroma, oyunumuza güveniyorum. Güzel bir futbol akşamı olacak. Umarım sonunda gülen biz oluruz.

Icardi uzun bir süre oynamadı. Bu hafta üç gün takımla antrenmana çıktı. Şu an 90 dakika oynayabilecek durumda değil. Oyunun devamında kullanabileceğimiz şekilde Icardi'yi düşünüyoruz.

Bafe de bu bağlamda düşündüğümüz isimlerden biri. 3-4 gün önce maç oynadı. Bafe, arka arkaya maçlarda zorlanabiliyor.

Barış'ın dinamizmi, hırsı ve isteği bizim için önemli. Hızı da önemli. Öndeki dört oyuncumuz da her yerde oynayabilen oyuncular. Torreira'nın da antrenman eksikliği ve uzun uçuşları oldu. Oyunun devamında onu da değerlendirmeyi düşünüyoruz.

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