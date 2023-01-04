Haberler Süper Lig Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep FK - Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray karşılaşmalarının VAR kayıtlarının incelendiğini ve bu iki karşılaşmada önemli hakem hatası yapıldığını açıkladı. TFF, yönetim kurulu kararıyla söz konusu maçlardaki tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarını da yayınladı. TFF, ayrıca bu iki maçta hata yapan hakemlerle ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu'nun gerekli yaptırımları uygulayacağını belirtti. Sabah Gazetesi yazarları, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 10:19
Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

MURAT ÖZBOSTAN - DEVRİM Mİ, TEHLİKE Mİ?

Sivas-G.Saray maçında bir akıl tutulması yaşanmış... Özgüç Türkalp, emin olmadığı bir pozisyondan ofsayt çıkarmaya çalışmış..

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Erkan Özdamar iradesini ve otoritesini ortaya koyamamış.. Paniklemiş.. Tahminlere dayanarak bir gol iptal edilmiş. Kural hatası değil, yorum hatası ve nizami bir gol iptal edilmiş..

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Gelelim Gaziantep FK-Beşiktaş maçına.. Maçta VAR ve AVAR'ın daveti bir sigortaydı ama Atilla Karaoğlan da akıl tutulması yaşamış..

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Hakemlerin kural bilgilerinin de sorgulanması gerek. Pozisyon anında fark etmeyebilirsiniz ama gördüğünüz bir şeyi yanlış değerlendiriyorsanız eyvah!

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Artık hakemlerin bilgisi daha çok sorgulanacak. Dün itibariyla Türk futbolunda yeni sayfa açıldı.. Kayıtların bu şekilde açıklanması birçok tartışmayı da beraberinde getirecek. Yatak odasındaki konuşmalar ortaya çıktı..

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Bu devrim mi yoksa tehlike mi zaman gösterecek. Bundan sonra her takım hata kurbanı olduğunda 'VAR kayıtları açıklansın' diyecek. Özetle; dün itibariyle ligde yeni bir sayfa açıldı. Kara mı beyaz mı göreceğiz...

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

LEVENT TÜZEMEN - KURALLARI BİLMİYORLAR

VAR açıklamaları hakemlerin kuralları bilmediğini ortaya koydu. Sivas-G.Saray maçında VAR hakemi Özgüç Türkalp, ofsayt olduğunu vurguladı hatta Nelsson'a faul yapıldığını iddia etti.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Hadi Türkalp hata yaptı, FIFA kokartını takmış Erkan Özdamar pozisyonu nasıl süzemiyor ve destek veriyor.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

N'Koudou kafa atıyor, Kitsiou'nun burnu darbeden kıpkırmızı oluyor ve şişiyor. VAR, Karaoğlan'ı izlemeye çağırıyor.
Karaoğlan soruyor 'Sizce nedir diye?' VAR 'Kafa atıyor' diyor. Net kırmızı kart. Karaoğlan akıl tutulması yaşayarak 'Ben abartı görüyorum, itme var' diyor.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Üç şık var: 1- Acaba seyirciye başka, VAR'a başka görüntü mü gidiyor? 2- Hakemler kural kitabını ezbere bilmiyor. Yeterli eğitim almıyor. 3- Bu açıklamalar büyük ihtimalle rol model olacak ve kaybeden kulüp TFF'ye başvurup, VAR kayıtları açıklansın diye talepte bulunacak.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - TFF VE MHK YANLIŞ YAPTI

Ülkemizde senelerdir en büyük problem hakemlerin yoğun baskı altında kalması. Bunun da en önemli nedeni; medyadaki taraftar gibi davranan yazarlar.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Çünkü medyada büyüklerin yazarları var. Kendi takımları lehine hata olunca pas geçiyorlar. Aleyhlerinde hata olunca da hakemi yerden yere vuruyorlar. Bu da hakemlerin bilinçaltını tehdit ediyor.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

İyice bunalan TFF ve MHK, yanlış da olsa VAR kayıtlarını açıklamak zorunda kaldı. Bu doğru değil. Çünkü bu federasyonun iç meselesidir. UEFA'nın da VAR kayıtlarının paylaşılmaması konusunda tavsiyesi var. Ama olay öyle bir noktaya gelip, öyle ağır eleştiriler yapılmaya başlandı ki; federasyon kayıtları açıklamak zorunda kaldı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Ama bu, örnek olursa işin içinden çıkılmaz. Daha çok maç var. Şu an derbiyi yönetecek hakem bulunamadı. Yine Halil Umut Meler yönetecek.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Bu da yanlış. Çünkü FIFA kokartlı hakem Trabzonspor- F.Bahçe maçını yönetti, başka bir hakem atanması gerekir. Düşünülen isim Atilla Karaoğlan da bu olaylardan sonra devre dışı kalınca MHK zora girdi.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

GÜRCAN BİLGİÇ - DİNAMİT KOYDULAR

Atilla Karaoğlan'ın pozisyonunda VAR görevini yapmış, uyarmış ama Karaoğlan aynı fikirde olmamış. Ama Sivas'ın iptal edilen golü tam bir yorum rezaleti.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Hakemi çağırıyorlar ama ofsaytı tespit etmemişler. Diyorlar ki; "Olabilir." Adam soruyor "Nerede var? " diye.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Gösterdikleri yerde ofsayt yok.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Bir daha soruyor karar nedir diye. Kesin hükümle, "Ofsayt" diyorlar. Sağdan bakıyorsun, soldan bakıyorsun, yaptıkları yorumlara bakıyorsun bir türlü pozisyonlar ofsayta çıkmıyor.

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

Burada en günahsız Özdamar… Çünkü VAR ofsayt dediği an uymak zorunda. O günkü VAR odası hem Süper Lig'in hem de hakemlik müessesinin dibine dinamit koydu. Bunun faturasını da MHK ile birlikte ödemeliler

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