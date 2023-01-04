Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

İyice bunalan TFF ve MHK, yanlış da olsa VAR kayıtlarını açıklamak zorunda kaldı. Bu doğru değil. Çünkü bu federasyonun iç meselesidir. UEFA'nın da VAR kayıtlarının paylaşılmaması konusunda tavsiyesi var. Ama olay öyle bir noktaya gelip, öyle ağır eleştiriler yapılmaya başlandı ki; federasyon kayıtları açıklamak zorunda kaldı.