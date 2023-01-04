Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yorumladı!

MURAT ÖZBOSTAN - DEVRİM Mİ, TEHLİKE Mİ?
Sivas-G.Saray maçında bir akıl tutulması yaşanmış... Özgüç Türkalp, emin olmadığı bir pozisyondan ofsayt çıkarmaya çalışmış..
MURAT ÖZBOSTAN - DEVRİM Mİ, TEHLİKE Mİ?
Sivas-G.Saray maçında bir akıl tutulması yaşanmış... Özgüç Türkalp, emin olmadığı bir pozisyondan ofsayt çıkarmaya çalışmış..
Erkan Özdamar iradesini ve otoritesini ortaya koyamamış.. Paniklemiş.. Tahminlere dayanarak bir gol iptal edilmiş. Kural hatası değil, yorum hatası ve nizami bir gol iptal edilmiş..
Gelelim Gaziantep FK-Beşiktaş maçına.. Maçta VAR ve AVAR'ın daveti bir sigortaydı ama Atilla Karaoğlan da akıl tutulması yaşamış..
Hakemlerin kural bilgilerinin de sorgulanması gerek. Pozisyon anında fark etmeyebilirsiniz ama gördüğünüz bir şeyi yanlış değerlendiriyorsanız eyvah!
Artık hakemlerin bilgisi daha çok sorgulanacak. Dün itibariyla Türk futbolunda yeni sayfa açıldı.. Kayıtların bu şekilde açıklanması birçok tartışmayı da beraberinde getirecek. Yatak odasındaki konuşmalar ortaya çıktı..
Bu devrim mi yoksa tehlike mi zaman gösterecek. Bundan sonra her takım hata kurbanı olduğunda 'VAR kayıtları açıklansın' diyecek. Özetle; dün itibariyle ligde yeni bir sayfa açıldı. Kara mı beyaz mı göreceğiz...
LEVENT TÜZEMEN - KURALLARI BİLMİYORLAR
VAR açıklamaları hakemlerin kuralları bilmediğini ortaya koydu. Sivas-G.Saray maçında VAR hakemi Özgüç Türkalp, ofsayt olduğunu vurguladı hatta Nelsson'a faul yapıldığını iddia etti.
Hadi Türkalp hata yaptı, FIFA kokartını takmış Erkan Özdamar pozisyonu nasıl süzemiyor ve destek veriyor.
N'Koudou kafa atıyor, Kitsiou'nun burnu darbeden kıpkırmızı oluyor ve şişiyor. VAR, Karaoğlan'ı izlemeye çağırıyor.
Karaoğlan soruyor 'Sizce nedir diye?' VAR 'Kafa atıyor' diyor. Net kırmızı kart. Karaoğlan akıl tutulması yaşayarak 'Ben abartı görüyorum, itme var' diyor.
Üç şık var: 1- Acaba seyirciye başka, VAR'a başka görüntü mü gidiyor? 2- Hakemler kural kitabını ezbere bilmiyor. Yeterli eğitim almıyor. 3- Bu açıklamalar büyük ihtimalle rol model olacak ve kaybeden kulüp TFF'ye başvurup, VAR kayıtları açıklansın diye talepte bulunacak.
ÖMER ÜRÜNDÜL - TFF VE MHK YANLIŞ YAPTI
Ülkemizde senelerdir en büyük problem hakemlerin yoğun baskı altında kalması. Bunun da en önemli nedeni; medyadaki taraftar gibi davranan yazarlar.
Çünkü medyada büyüklerin yazarları var. Kendi takımları lehine hata olunca pas geçiyorlar. Aleyhlerinde hata olunca da hakemi yerden yere vuruyorlar. Bu da hakemlerin bilinçaltını tehdit ediyor.
İyice bunalan TFF ve MHK, yanlış da olsa VAR kayıtlarını açıklamak zorunda kaldı. Bu doğru değil. Çünkü bu federasyonun iç meselesidir. UEFA'nın da VAR kayıtlarının paylaşılmaması konusunda tavsiyesi var. Ama olay öyle bir noktaya gelip, öyle ağır eleştiriler yapılmaya başlandı ki; federasyon kayıtları açıklamak zorunda kaldı.
Ama bu, örnek olursa işin içinden çıkılmaz. Daha çok maç var. Şu an derbiyi yönetecek hakem bulunamadı. Yine Halil Umut Meler yönetecek.
Bu da yanlış. Çünkü FIFA kokartlı hakem Trabzonspor- F.Bahçe maçını yönetti, başka bir hakem atanması gerekir. Düşünülen isim Atilla Karaoğlan da bu olaylardan sonra devre dışı kalınca MHK zora girdi.
GÜRCAN BİLGİÇ - DİNAMİT KOYDULAR
Atilla Karaoğlan'ın pozisyonunda VAR görevini yapmış, uyarmış ama Karaoğlan aynı fikirde olmamış. Ama Sivas'ın iptal edilen golü tam bir yorum rezaleti.
Hakemi çağırıyorlar ama ofsaytı tespit etmemişler. Diyorlar ki; "Olabilir." Adam soruyor "Nerede var? " diye.
Gösterdikleri yerde ofsayt yok.
Bir daha soruyor karar nedir diye. Kesin hükümle, "Ofsayt" diyorlar. Sağdan bakıyorsun, soldan bakıyorsun, yaptıkları yorumlara bakıyorsun bir türlü pozisyonlar ofsayta çıkmıyor.
Burada en günahsız Özdamar… Çünkü VAR ofsayt dediği an uymak zorunda. O günkü VAR odası hem Süper Lig'in hem de hakemlik müessesinin dibine dinamit koydu. Bunun faturasını da MHK ile birlikte ödemeliler