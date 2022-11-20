TFF Katar Dünya Kupası'ndaki teknolojiyi kullanabilir! Ofsayt hatası...

Türkiye Futbol Federasyonu, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda yeni uygulanacak teknolojileri çok yakından takip edecek. Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT) de TFF'nin yakından ilgi gösterdiği ve Dünya Kupası'nda 'testi' geçmesi halinde önümüzdeki dönemde mutlaka futbolumuza enjekte etmek istediği uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİ'NE YAKIN MARKAJ

Tahmin edeceğiz üzere FIFA, 2018 Dünya Kupası sonrasında ofsayt teknolojisini geliştirmek için yoğun bir uğraş verdi. VAR hakemlerinin ofsayt pozisyonlarında yaşadıkları zorluklar göz önüne alındığında nihai bir karara varmak için geçen süre, yeni teknoloji ile birlikte kısalacak ve daha verimli hale getirilecek. Otomatik Ofsayt Teknolojisi, bu kararların alınmasını daha seri hale getirirken, hakemlerin de işlerini teknoloji yardımıyla kolaylaştıracak.



"SONUÇLAR MEMNUNİYET VERİCİ"

Bu konuda FIFA Futbol Teknolojisi ve İnovasyonu Direktörü Johannes Holzmuller, "Dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından onaylanan sonuçlardan memnunuz. Katar'da testlerimize devam edeceğiz" görüşünü paylaştı. Fakat; Katar'daki Dünya Kupası'nda oynanacak maçlarda alınacak kararlar bu uygulamanın geleceği açısından da belirleyici olacak.

KATAR'A HERKESTEN ÖNCE GELDİLER

FIFA Hakemler Birimi Başkanı Massimo Busacca, "Biz 10 gün önce geldik ve hazırlıklarımıza çok önceden başladık. Hakemler de çok çalıştı. Bu Dünya Kupası'nda başarılı olmak istiyorlar" ifadesini kullanarak dev organizasyona her açıdan hazır olduklarının mesajını verdi.

TEKNOLOJİ OLSA DA KARAR VERİCİ HAKEM...

Yapay zeka programı; fiziksel olarak ofsaytı tespit etmiş olsa bile, bu durumun bir ofsayt olup olmadığı kararının yine hakemler tarafından verilecek olmasına vurgu yapılıyor. FIFA, teknolojinin değil, hakemlerin karar veren olduğuna dikkati çekiyor.

TFF'NİN PLANI NE?

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, yeni uygulamanın öncelikle Katar'da başarılı olup olamayacağını merakla bekliyor. Şayet söz konusu teknoloji bu Dünya Kupası'nda başarılı olursa, ulusal ligler ve UEFA gibi konfederasyonlar gereken hazırlığı yaparak uygulamayı yürürlüğe sokacak. TFF; mali açıdan yük getirecek bu uygulamanın öncesinde takipte olacak. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun yatırım plan ve programına bu konuyu da eklediği öğrenildi.

YUSUF NAMOĞLU: "OFSAYTI YAKALAMADA BÜYÜK AVANTAJ"

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanlarından Yusuf Namoğlu, Otomatik Ofsayt Teknolojisi ile ilgili Takvim'e açıklamalar yaptı. Namoğlu, "Dünya her alanda ileriye gidiyor. İnsanlar ve ülkeler teknolojiye ayak uydurmak zorunda. FIFA da uzun zamandır bunun deneyini yaptı. Başarılı bir ortam elde etti. Bu sistem ofsaytı yakalamada daha büyük avantaj. Futbol açısından bence çok önemli" dedi.



"KAMERA SAYISI ÖNEMLİ"

Namoğlu, "Türkiye'de derbi maçları 15-16 kamerayla çekiliyor. Normal maçlarda ise daha az. Görüntüler tam net verilemiyor. Penaltı kararlarında VAR adına pozitif çalışma böylece ortadan kalkıyor. Ben, MHK Başkanı olduğum dönemde ofsayt kameralarının artırılmasını, kale arkası kameralarının da artmasını TFF'ye iletmiştim. Kamera maliyetleri var tabi. Maalsef olumsuz geri dönüş olmuştu" diye konuştu.

"ANCAK GELECEK SEZON UYGULANABİLİR"

Bu sistemin Türkiye'de ne zaman uygulanacağı sorumuza ise Namoğlu, "12 kamera bu sistem için kullanılıyor. Yani bu da 12 kameraman olması anlamına geliyor. Bütün maçları düşününce maliyeti çok fazla olacak. Hata minimuma insin isteniyorsa, TFF ve kulüpler devreye girmeli. Bence kısa süre içinde Türkiye'de hayata geçirilemez. En azından bu sezon uygulamaya girmez. Gelecek sezon hem mali hem de teknolojik açıdan ciddi bir hazırlık yapılırsa olabilir" yanıtını verdi.