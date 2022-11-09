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Kayserispor’da çifte imza var

Ligde 5 maçtır yenilmeyen transfer yasaklı Kayseri ekibi, sağ açık Ramazan Civelek ve sol açık Gökhan Sazdağı’nın kontratlarını uzattı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Kayserispor’da çifte imza var

Ligde G.Antep FK deplasmanından 3 puanla dönen Kayserispor, bir yandan da iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer yasağı bulunduğu için geçen sezondan mevcut kadrosunu korumaya çalışan ve flaş sonuçlara imza atıp ligde 5. sıraya yükselen sarı-kırmızılılar, sağ açık Ramazan Civelek ve sol açık Gökhan Sazdağı'nın kontratlarını uzattı. İki futbolcunun da kontratları ikişer yıl uzatıldı. 26 yaşındaki Civelek, bu sezon 12 maçta 2 gol, 1 asist, 28 yaşındaki Sazdağı ise 12 maçta 1 asist katkısı sağladı.


GİRESUN'A YENİ SPONSOR
Giresunpor ile FİSKOBİRLİK arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. İmza törenine Basın Sözcüsü Ferhat Karademir ve FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak katıldı.


HATAYSPOR'DA MORALLER YÜKSEK
Başakşehir karşısında galibiyeti kaçıran Hatayspor, ara vermeden İstanbulspor maçı hazırlıklarına moralli başladı. Bordo-beyazlılarda ortaya konan futbol, camiayı tatmin etti. Hatay ekibi, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönüp araya umutlu girmek istiyor.


ANKARAGÜCÜ'NDE KALE BAHADIR'IN
Ligde 3 maçtır yenilmeyen Ankaragücü, evinde Trabzonspor'u yenip Dünya Kupası arasına moralli girmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesinde kaleyi Bahadır Han Güngördü koruyacak. Kasımpaşa maçında sakatlanan Gökhan Akkan'ın yaklaşık 3-4 hafta yok.

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