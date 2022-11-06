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Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek. Son karşılaşmasında Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup eden sarı kanarta, kazanmak ve evinden 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 15:37 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 15:40
Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

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Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'i ve hakemi merak ediliyor. İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçı ile ilgili tüm detaylar...

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

HEDEF 2 MAÇTA 6 PUAN

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

SİVASSPOR KAMP KADROSUNU AÇIKLADI

Sivasspor'da Fenerbahçe ile karşılaşma öncesinde maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli yer almadı.

Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Alaaddin Okumuş, Dımıtrıos Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Kader Keita, İsaac Cofie, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Hakan Arslan, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare.

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