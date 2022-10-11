Demir'in zirve keyfi

Adana Demirspor, Beşiktaş ile birlikte dün akşamki sonuçlara en çok sevinen takım oldu. Namağlup Başakşehir'in Sivasspor'a kaybetmesiyle liderlik şansı Trabzonspor'un eline geçmişti. Bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı yense 9'uncu haftayı zirvede kapatacaktı. Ancak o maç da 0-0 berabere bitince liderlik koltuğu 18 puanlı Adana Demir ile aynı puan ve goldeki Beşiktaş tarafından paylaşıldı. Konyaspor da 18 puanla gol sayısıyla 3. sırada yer aldı.
Adana Demirspor, Beşiktaş ile birlikte dün akşamki sonuçlara en çok sevinen takım oldu. Namağlup Başakşehir'in Sivasspor'a kaybetmesiyle liderlik şansı Trabzonspor'un eline geçmişti. Bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı yense 9'uncu haftayı zirvede kapatacaktı. Ancak o maç da 0-0 berabere bitince liderlik koltuğu 18 puanlı Adana Demir ile aynı puan ve goldeki Beşiktaş tarafından paylaşıldı. Konyaspor da 18 puanla gol sayısıyla 3. sırada yer aldı.