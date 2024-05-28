Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT'nin spor kanalı TRT Spor Yıldız, Türkiye'deki ve dünyadaki çeşitli spor dallarına odaklanarak geniş izleyici kitlesine hitap ediyor. Genç yeteneklere ve geleceğin spor yıldızlarına odaklanan içerikler sunan TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 08:10 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

G.Saray'a şampiyonluk hediyesi!
G.Saray Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları
DİĞER
"Yanıyorsun Fuat Abi" Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı yakışıklı oyuncunun babası çıktı! Oğlu kendisinden ünlü!
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK'da 'seçim' oyunlu 'teröristan' planı karşı atılacak adımlar masada
F.Bahçeliler isyan bayrağını çekti! İşte son 6 yılın bilançosu
G.Saray rekorları altüst etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A spor CANLI izle ŞİFRESİZ 📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:07
G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! 00:26
G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! 00:25
Krallar Aslan'dan! Krallar Aslan'dan! 00:22
G.Saray'da çifte kupa coşkusu! İşte kutlamalardan en özel kareler G.Saray'da çifte kupa coşkusu! İşte kutlamalardan en özel kareler 00:22
Icardi'den F.Bahçe'yi kızdıracak tezahürat! Icardi'den F.Bahçe'yi kızdıracak tezahürat! 00:22
Daha Eski
G.Saray şampiyonluk kupalarını kaldırdı! G.Saray şampiyonluk kupalarını kaldırdı! 00:22
F.Bahçe'de ayrılık! Yıldız isim böyle veda etti F.Bahçe'de ayrılık! Yıldız isim böyle veda etti 00:22
Mauro Icardi'den Edin Dzeko'ya gönderme! Mauro Icardi'den Edin Dzeko'ya gönderme! 00:22
Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik mesajı! Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik mesajı! 00:22
Kerem Aktürkoğlu ve Ziyech'ten Filistin'e destek Kerem Aktürkoğlu ve Ziyech'ten Filistin'e destek 00:22
G.Saray'ın şampiyonluk kutlamalarında drone şov! G.Saray'ın şampiyonluk kutlamalarında drone şov! 00:22