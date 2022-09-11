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Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor - İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 11:30
Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Sivasspor ile İstanbulspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - İstanbulspor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 17.00'de beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

Sasal; Osmanpasa, Goutas, Appindangoye, Erdal; Ulvestad, Keita; NJie, Saba, Gradel; Yatabare

Istanbulspor

Jensen; Erdogan, Yesil, Aksu; Berber, Sarikaya, Kabasakal, Yasar; Topalli, Ethemi, Yilmaz

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