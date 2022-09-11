KASIMPAŞA GALATASARAY CANLI İZLE | Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı verilecek? - GS muhtemel 11'leri

KASIMPAŞA GALATASARAY CANLI İZLE | Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanacak maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmaya sayılı dakikalar kala, Kasımpaşa - Galatasaray maçı hakkında tüm merak edilenleri ve detayları haberimzde derledik. İşte maçın tarihi, yayın saati, canlı verileceği kanal ve muhtemel 11'ler...

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa'ya konuk olan sarı kırmızılı takım, Gaziantep'le karşılaşmasında son dakikalarda üstünlüğü ele geçirirken ikinci kez galibiyetini yakalama peşine düştü. Lig'de 13. sırada yer alan Kasımpaşa ise galibiyeti elden bırakmadığı 2 maçlık serisini 3'e çıkarmayı hedefliyor. Heyecanlı karşılaşma İstanbul Beyoğlu'ndaki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda, 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

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KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayaraslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI VERİLECEK?

İki tarafın da rakibini alt ederek üstünlük kurmak istediği mücadele, beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'te canlı olarak naklen yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: Taşkıran ; Hadergjonaj, Graovac, Çiftpınar, Ouanes; Gemicibaşı, Engin; Hajradinovic, Eysseric, Celina; Bahoken

GALATASARAY: Muslera; Boey, Nelsson, Bayram, Van Aanholt; Torreira, Oliveira; Akgün, Mertens, Aktürkoğlu; Gomis