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Kaç yabancı belli değil

Kulüpler dün bir araya geldi. Başkan Ağaoğlu “Yabancı sayısı, yayın ihalesi gibi çok önemli konular hala belirsiz” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Kaç yabancı belli değil

Süper Lig'de sezon bitiminde başkanlar ilk defa bir araya geldiler. Kulüpler Birliği'nin ana gündemi yayın ihalesi ve yabancı sayısıydı. Vakıf Başkanı Ahmet Ağaoğlu acil çözüm gereken sorunlar olduğunu belirtti. Ağaoğlu "Transfer penceresi açıklandı ancak hala belirsizlikler var. Yabancı sayısı 14 mü olacak, 12 mi olacak belli değil. Neticeye ulaşmamış bir yayın ihalesi konusu var. Bu iş Haziran ayı sonuna doğru itelendiğinde kulüpler kötü etkilenecek" dedi.

60 ÜLKEYE SATILACAK

Ahmet Ağaoğlu yayın ihalesi konusunda "Bu durum sadece bizi değil yayıncı kuruluşu da yakından ilgilendiriyor. 60 ülkeye satılacak yayın haklarını kime nasıl satacağının planlarını yapmak zorunda" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini uzun süre devam ettirme amacıyla gelmediğini hatırlattı. Ağaoğlu şunları söyledi: "Tüzüğümüzde Haziran ayı ortalarında seçim olabilir. Açık ifade ettim. Büyük ihtimalle federasyon başkanlığı seçimlerinde Kulüpler Birliği olarak yeni başkanın seçilmesi konusunda hareket edeceğiz"

ADAYLARLA GÖRÜŞECEĞİZ

Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanlık seçimleriyle ilgili de konuştu. Ağaoğlu "İsimleri ön plana çıkmış 2 adayımız var. Henüz adaylıklarını açıklamadılar. Bir an önce yeni başkanı seçip Türk futbolunun sorunlarına eğilmeliyiz. Kulüplerden bir yaklaşım bekliyorlarsa kendilerini davet edelim, bilgilendirme yapmaları lazım" dedi.

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