Haberler Süper Lig BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş – Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş – Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş ile Konyaspor Süper Lig'in son haftasında kozlarını paylaşacak ve maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Vodafone Park'ta oynanacak maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Beşiktaş – Konyaspor maçını canlı izlemek isteyenler için maçın saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:30
BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş – Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş – Konyaspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş – Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş – Konyaspor maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak BeIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: EMRE, KENAN, VİDA, MONTERO, SERDAR, UMUT, CAN, EMİRHAN, GHEZZAL, N'KOUDOU, LARİN

KONYASPOR: SEHİC, BARIŞ, ABDÜLKERİM, MUSA, GUİLHERME, AMİR, SONER, BYTQİ, MİCHALAK, ÇEKİCİ, A. HASSAN

ISMAEL İÇ SAHADA İSTİKRARSIZ

  • Valerien İsmael, 3 iç saha maçına çıktı. Fransız teknik adam birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.
  • İlk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 mağlup oldu.
  • Ismael'in idare ettiği siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbide ise 1-1 berabere kaldı.

JOSEF VE ROSIER CEZALI

  • Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Rosier, Konyaspor maçında görev yapamayacak.
  • Tedavileri süren Ersin ve Rıdvan'ın yanı sıra üst adalesinde ödem olan Welinton da şans bulamayacak.

BEŞİKTAŞ İLE KONYASPOR 42. RANDEVUDA

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, bugün lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek. Kara Kartal, geride kalan 41 karşılaşmanın 23'ünü kazandı. 12'sinde berabere kaldı, 6'sından ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlıların rakip ağlara attığı 80 gole, Konyaspor sadece 38 golle karşılık verebildi.

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