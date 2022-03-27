Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Zeki Uzundurukan'dan Tahkim Kurulu'nun 'hakem' kararına sert tepki!

Son dakika spor haberleri: Zeki Uzundurukan'dan Tahkim Kurulu'nun 'hakem' kararına sert tepki!

Son dakika spor haberleri... TFF Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) geçtiğimiz günlerde aldığı; 13 hakemin ligin kalan maçlarında görev yapmayacağı yönündeki kararını bozdu. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan da Tahkim'in aldığı bu kararı değerlendirirken sert eleştiriler yöneltti. İşte o yazı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 09:00
Son dakika spor haberleri: Zeki Uzundurukan'dan Tahkim Kurulu'nun 'hakem' kararına sert tepki!

ZEKİ UZUNDURUKAN - KİRLİ ELLERİNİZİ ÇEKİN

Tahkim Kurulu, TFF ve MHK'nin almış olduğu 13 hakemle ilgili kararı adeta hiçe sayarak bozdu. Yani Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi hakemlerin görevlerine iadesine karar verildi.

Son dakika spor haberleri: Zeki Uzundurukan'dan Tahkim Kurulu'nun 'hakem' kararına sert tepki!

Hep söyledim, yineleyeyim. TFF; Tahkim Kurulu ve PFDK'nın içindeki bazı hukukçularla yollarını derhal ayırmalı. Bu kurumlarda da bir temizlik operasyonu yapılmalı.

Son dakika spor haberleri: Zeki Uzundurukan'dan Tahkim Kurulu'nun 'hakem' kararına sert tepki!

Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı da istifa etmeli. Tahkim Kurulu, bu cesareti nereden aldı? Perde arkasında kim veya kimler var? Hedef lige şaibe bulaştırma operasyonu mu?

Son dakika spor haberleri: Zeki Uzundurukan'dan Tahkim Kurulu'nun 'hakem' kararına sert tepki!

Bundan sonraki hamleleri, 'küme düşme kaldırırsın' mı? olacak? İşi oraya getirmeye çalışıyorlar sanki! Ortada tertemiz bir şampiyonluk var; ortada başarısız oldukları için küme düşecek takımlar var. Kimse kem küm etmesin yemezler beyler! Çekin kirli ellerinizi Türk futbolundan!

Son dakika spor haberleri: Zeki Uzundurukan'dan Tahkim Kurulu'nun 'hakem' kararına sert tepki!

Bu işin çivisini çıkardılar. Ligin marka değeri malumken, yayıncı kuruluş naz yaparken, 'bu lige en az parayı veririm' derken şimdi çıkmış Tahkim, hem TFF'yi hem de MHK'yı karşısına alarak Türk futbolunu uçuruma sürüklüyor.

Son dakika spor haberleri: Zeki Uzundurukan'dan Tahkim Kurulu'nun 'hakem' kararına sert tepki!

Allah aşkına kim bunlar? Neyin peşindeler! Türk futbolunda toptan bir temizliğe ihtiyaç var. Sıra Tahkim ve PFDK'ya geldi de geçiyor. Birileri, Türk futbolunun canına okumaya çalışıyor! Yetkililer görev başına!

DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'dan Dünya Kupası yorumu! "İtalya için daha zor oldu çünkü..."
Polis olan eşinden boşanmak için sahte savcı kimliğiyle adliyeye girmeye çalıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor