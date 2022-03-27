Son dakika spor haberleri: Zeki Uzundurukan'dan Tahkim Kurulu'nun 'hakem' kararına sert tepki!

Bundan sonraki hamleleri, 'küme düşme kaldırırsın' mı? olacak? İşi oraya getirmeye çalışıyorlar sanki! Ortada tertemiz bir şampiyonluk var; ortada başarısız oldukları için küme düşecek takımlar var. Kimse kem küm etmesin yemezler beyler! Çekin kirli ellerinizi Türk futbolundan!

Bu işin çivisini çıkardılar. Ligin marka değeri malumken, yayıncı kuruluş naz yaparken, 'bu lige en az parayı veririm' derken şimdi çıkmış Tahkim, hem TFF'yi hem de MHK'yı karşısına alarak Türk futbolunu uçuruma sürüklüyor.