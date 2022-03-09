Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

Gelinen noktada canı yanan kulüplerin başkanları, masaya yumruklarını daha sert vurmaya başladı.
Kimi başkanlar da TFF'ye seslenerek, MHK'nin ve hakemlik camiasının içindeki tehlikeli yapılanmalara dikkat çekti.
Yıllardan beri, 'Sineklerle mücadele etmeyi bırakın, bataklığı kurutun' deyip durdum.
Hakemler can yakıyor, şampiyonu belirleyecek kadar ileri gidecek hatalar yapıyor dedik. Sorumlular, günü kurtarmayı tercih etti, bazen de başını kuma gömenler oldu. 'Hata yapan hakemi birkaç maç dinlendiririz olur biter; yaparız hallederiz...' diyerek canı yanan kulüpleri, başkanları susturma yoluna gidildi.
Hep hatayı yanlış yerde arayarak MHK başkanlarını değiştirdik. Hakem camiasına neşter vuramadık.
Ben ve Erman Toroğlu, söz konusu bir sezonda (birkaç sezon önce) 'Hakemler; göz göre göre bir takımın şampiyon olmaması için facia hatalar yapıyor, önünü kesiyor, adeta bir tiyatro oynanıyor' dedik.
A Spor'daki yayınlarımda 'Lig kirleniyor, ey futbolun sorumluları; durdurun bu hakemleri, kirli bir sezon yaşıyoruz' deyince, beni ve Erman hocayı spor savcılığına havale ettiler.