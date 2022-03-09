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Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

Merkez Hakem Kurulu, Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının ilk etabını tamamladığını duyurdu. Süper Lig'in kalan bölümünde görev yapacak hakemler belli oldu. 13 hakem listeden çıkartıldı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu da konuyla ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 07:24 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 07:24
Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

ZEKİ UZUNDURUKAN - BEN VE ERMAN HOCA HAKLI ÇIKTIK

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, bugüne kadar hiçbir MHK başkanının yapamadığı, cesaret edemediği operasyonu yaparak belki de Türk futbol tarihine geçecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i de alkışlıyorum bu operasyonu desteklediği için...

Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

Bu büyük operasyon amacına ulaşabilecek mi;
MHK, bu operasyonda isimler üzerinden ne kadar doğru nokta atışı yaptı; artık futbolumuzu hakemler üzerinden yorumlamak yerine sahayı konuşabilecek miyiz?
Bunu zaman gösterecek.

Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

Kulüplerimiz tarafından istenmeyen bu hakemlerle yolların ayrılmasından sonra; söz konusu hakemler çıkar konuşur mu? Operasyonun devamı gelir mi?
Bunu hep birlikte göreceğiz.
Öyle sezonlar gördük ki, öyle maçlar izledik ki, 'hakem bu maçta hata yaptı, VAR pozisyonu süzemedi' diyerek kendimizi aldattık ya da saf duygularla olayların üzerini örttük, yanlışları halının altına süpürdük.

Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

Gelinen noktada canı yanan kulüplerin başkanları, masaya yumruklarını daha sert vurmaya başladı.
Kimi başkanlar da TFF'ye seslenerek, MHK'nin ve hakemlik camiasının içindeki tehlikeli yapılanmalara dikkat çekti.
Yıllardan beri, 'Sineklerle mücadele etmeyi bırakın, bataklığı kurutun' deyip durdum.

Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

Hakemler can yakıyor, şampiyonu belirleyecek kadar ileri gidecek hatalar yapıyor dedik. Sorumlular, günü kurtarmayı tercih etti, bazen de başını kuma gömenler oldu. 'Hata yapan hakemi birkaç maç dinlendiririz olur biter; yaparız hallederiz...' diyerek canı yanan kulüpleri, başkanları susturma yoluna gidildi.
Hep hatayı yanlış yerde arayarak MHK başkanlarını değiştirdik. Hakem camiasına neşter vuramadık.

Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

Ben ve Erman Toroğlu, söz konusu bir sezonda (birkaç sezon önce) 'Hakemler; göz göre göre bir takımın şampiyon olmaması için facia hatalar yapıyor, önünü kesiyor, adeta bir tiyatro oynanıyor' dedik.
A Spor'daki yayınlarımda 'Lig kirleniyor, ey futbolun sorumluları; durdurun bu hakemleri, kirli bir sezon yaşıyoruz' deyince, beni ve Erman hocayı spor savcılığına havale ettiler.

Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

Biz doğruları söylediğimiz için Erman hocayı da beni de spor savcımız, haklı buldu.
Çünkü doğru tektir.
Biz her zaman adaletin, temiz futbolun yılmaz savunucusu olduk.
Bundan sonra da doğruları söyleyeceğiz.

Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

Herkes sustu, Erman hoca ile ben konuştuk.
Biz haklı çıktık.
Baktılar ki, güzel oyun, yani futbol elden gidiyor.
Hakemler yaptıkları facia hatalarla Türk futbolunun canına okuyup, marka değerini yerlere düşürünce, geç de olsa bu büyük operasyon yapıldı.

Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

Çok geç kalındı çok! Ama kabul edilmiş bir yanlışlık kazanılmış bir zaferdir.
MHK, birçok kulübümüzün istemediği hakemleri liste dışı bırakarak gerekeni yaptı.
Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek gibi artık misyonunu doldurmuş hakemlerle yollar ayrıldı.

Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

Genç ve yürekli hakemlerin yolu açıldı.
Kulüplerimizin de futbolumuzdaki bu 'temiz eller operasyonunu' desteklemesi lazım.
Biz temiz futbol istiyoruz.
NOKTA!

Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

ERMAN TOROĞLU - BÜYÜK BİR DEPREM

Bu tarz bir olay Hasan Doğan zamanında oldu. Ondan sonraki en büyük operasyon.
Daha önceki MHK'lerden da zaman zaman bazı kelleler istendi, vermedikleri için onlar gitti.

Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

Bu operasyonu Merkez Hakem Komitesi ve federasyon tek başına karar verip yapamaz. Bu operasyonu Kulüpler Birliği'nin isteği ve federasyonun onayı ile MHK yapmıştır.
Bir yerden başlanacaktı, mutlaka yapılması gerekiyordu. Operasyon tam yapıldı mı, bence hayır ancak bir yerden başlanması gerekiyordu.

Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir.
Yapılması gerekiyordu, hakemler meydanı çok boş buldu. 'Gelecek sezon yapılsaydı' deniyor, hayır kardeşim temizliği tam yapacaksınız. Hakem alemi çok temiz değil.
Bu kararların devamının gelmesi de lazım. Bu bir deprem, büyük bir deprem. Bunun artçıları da olacaktır.

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