Spor yazarları MHK'nin hakem kararını yorumladı!

Biz doğruları söylediğimiz için Erman hocayı da beni de spor savcımız, haklı buldu.

Çünkü doğru tektir.

Biz her zaman adaletin, temiz futbolun yılmaz savunucusu olduk.

Bundan sonra da doğruları söyleyeceğiz.

Herkes sustu, Erman hoca ile ben konuştuk.

Biz haklı çıktık.

Baktılar ki, güzel oyun, yani futbol elden gidiyor.

Hakemler yaptıkları facia hatalarla Türk futbolunun canına okuyup, marka değerini yerlere düşürünce, geç de olsa bu büyük operasyon yapıldı.