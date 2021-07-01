Göztepe pusuya yattı!

GÖZTEPE’nin tecrübeli hocası Ünal Karaman, transfer konusunda net konuştu. Karaman, “Kulüpte takıma oyuncu kazandıran profesyoneller var. Onların yeteneğine inanıyoruz. İstediğimiz bazdaki oyuncu yetenekleri, pozisyon ve mevki tarifini yaptık. İnşallah hem bizlerin hem taraftarlarımızın mutlu olacağı, camiamıza güç katacak oyuncuları bünyemize katarlar” sözlerini sarfetti.
GÖZTEPE'nin tecrübeli hocası Ünal Karaman, transfer konusunda net konuştu. Karaman, "Kulüpte takıma oyuncu kazandıran profesyoneller var. Onların yeteneğine inanıyoruz. İstediğimiz bazdaki oyuncu yetenekleri, pozisyon ve mevki tarifini yaptık. İnşallah hem bizlerin hem taraftarlarımızın mutlu olacağı, camiamıza güç katacak oyuncuları bünyemize katarlar" sözlerini sarfetti.