Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Altay'da Mustafa Denizli bilmecesi!

Son dakika spor haberi: 'da bilmecesi!

'in yeni ekibi 'da teknik direktör bilmecesi sürüyor. Altay'da 21-28 Haziran'da gerçekleşecek olağan genel kurulda 'nun seçime tek aday olarak girip yeniden başkanlık koltuğuna oturması beklenirken, genç başkanın kongre sonrası hoca konusunu çözüme kavuşturması bekleniyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 14:26
Son dakika spor haberi: Altay'da Mustafa Denizli bilmecesi!

Futbola başladığı ve 18 yıl formasını giydiği 'a 38 yıl sonra teknik adam olarak dönerek TFF 1'inci Lig'de sezonun son 2 haftası ve Play-Off'ta 5'te 5 yaptırdığı siyah-beyazlı takımı 18 yıl aradan sonra 'e taşıyan 'nin yeni sezon öncesi henüz resmi sözleşme imzalamaması kafalarda soru işareti bıraktı. Başkan 'nun 26 Mayıs'ta 'da 'yu 1-0 mağlup ettikleri Play-Off finali sonrası, " devam etmek istediği sürece devam edecek" açıklamasının ardından deneyimli teknik adam, "Şartlar sağlanırsa onların başında her zaman olurum ben. Hiç problem değil" mesajı vermişti.

Altay'da 21-28 Haziran'da gerçekleşecek olağan genel kurulda Özgür Ekmekçioğlu'nun seçime tek aday olarak girip yeniden başkanlık koltuğuna oturması beklenirken, genç başkanın kongre sonrası teknik direktör konusunu çözüme kavuşturması bekleniyor. Başkan Ekmekçioğlu ile yeni sezon planları konusunda görüşmeleri sürdüren Mustafa Denizli'nin kulüpte kalması halinde hangi görevi üstleneceği belirsizliğini koruyor. Usta çalıştırıcının sportif direktörlük görevine getirilmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Mustafa Denizli, yuvası olarak gördüğü Altay'da maddi konuların kendisi için önemsiz olduğunu ifade etmişti.

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