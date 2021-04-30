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Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

'de 39. haftada önemli maçları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren , ve 'ın maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 12:11
Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Süper Lig'in 39. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 39. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

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Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Kasımpaşa-Alanyaspor: Ali Şansalan

Konyaspor-Karagümrük: Bahattin Şimşek

Denizlispor-Rizespor: Hüseyin Göçek

Başakşehir-Ankaragücü: Halil Umut Meler

Yeni Malatyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler

Gaziantep FK-Sivasspor:Mustafa Öğretmenoğlu

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