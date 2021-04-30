Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Süper Lig'in 39. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 39. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
Beşiktaş-Hatayspor: Ali Palabıyık
Gençlerbirliği-Galatasaray: Halis Özkahya
Fenerbahçe-BB Erzurumspor: Mete Kalkavan
Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
Kasımpaşa-Alanyaspor: Ali Şansalan
Konyaspor-Karagümrük: Bahattin Şimşek
Denizlispor-Rizespor: Hüseyin Göçek
Başakşehir-Ankaragücü: Halil Umut Meler
Yeni Malatyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
Gaziantep FK-Sivasspor:Mustafa Öğretmenoğlu