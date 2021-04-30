Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Süper Lig'in 39. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 39. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:



Beşiktaş-Hatayspor: Ali Palabıyık

Gençlerbirliği-Galatasaray: Halis Özkahya

Fenerbahçe-BB Erzurumspor: Mete Kalkavan

Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Kasımpaşa-Alanyaspor: Ali Şansalan

Konyaspor-Karagümrük: Bahattin Şimşek

Denizlispor-Rizespor: Hüseyin Göçek

Başakşehir-Ankaragücü: Halil Umut Meler

Yeni Malatyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler

Gaziantep FK-Sivasspor:Mustafa Öğretmenoğlu