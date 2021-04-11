Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Ankaragücü ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı 11 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sarlija, İbrahim, Alper, Paintsil, Badji, Börven

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Halil İbrahim, Ömürcan, Piris, Soner, Murat, Candeias, Sefa, Stancu