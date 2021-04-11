Haberler Süper Lig Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 34. haftasında Eryaman Stadyumu'nda 'ni konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 10:16 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 10:18
Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı 11 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sarlija, İbrahim, Alper, Paintsil, Badji, Börven

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Halil İbrahim, Ömürcan, Piris, Soner, Murat, Candeias, Sefa, Stancu

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